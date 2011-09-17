В горах Северной Осетии ищут группу украинских альпинистов

В горах Северной Осетии (РФ) погиб альпинист из Украины, пятерых ищут спасатели.

Об этом УНИАН сообщили в управлении МЧС России по Северной Осетии.

Вчера в 21.40 мск оперативному дежурному северо-осетинского поисково-спасательного отряда от жителя Харькова поступило сообщение о том, что на его сотовый телефон пришло SMS-сообщение от участников туристической группы из Харькова, совершающей восхождение на гору Казбек, следующего содержания: «Погиб руководитель группы Игорь Логвиненко. Находимся на высоте 4200 м на плато Спартака горы Казбек», а также о том, что его попытки связаться с родственниками И.Логвиненко успеха не имели.

По информации МЧС РФ, туристическая группа из Харькова в составе шести человек, выйдя на маршрут 2-й категории сложности (с. Комгарон - Верхние источники - пик Геодезистов - ледник Майли - пик ОЖД - вершина горы Казбек - ледник Гольда - перевал Цета - вершина Шадхох - перевал Зейгала - ледник Мидаграбин - перевал Дергалик - перевал Зуб - перевал Цмиаком - поселок Бурон) 10 сентября, планировала завершить поход 27 сентября.

«Группа на связь не выходит. 17 сентября в 8.45 для проведения поисково-спасательных работ на место предполагаемой гибели альпиниста выдвинулась группа из 4 спасателей», - говорится в сообщении.