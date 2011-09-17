Бойко объяснил на пальцах, что правда - на стороне Украины

Киев продолжает настаивать на том, что цена на газ для Украины по контракту от 19 января 2009 года выше, чем для потребителей Европы. Об этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер»

«Что касается цен, то правда на нашей стороне. Контракт изначально был кабальный, подписанный 19 января 2009 года. И по этому контракту наша страна действительно получает самые высокие цены», - отметил Ю.БОЙКО.

Он сообщил, что в результате анализа публичного отчета «Газпрома» за 2010 год страны Европы купили 140 млрд кубометров газа по средней цене 316 долларов за тысячу кубометров. Украина купила 37 млрд кубов по средней цене 336 долларов.

«У нас изначально цена была выше, чем в европейских странах. А с учетом транзита условия еще хуже… Правда на нашей стороне. Мы считаем, что контракт кабальный, и он должен быть пересмотрен», - заявил Ю.БОЙКО.

Россия отчасти признает, что условия покупки газа Украиной и транзита газа через территорию Украины в Европу асимметричны, заметил министр. (В контракте о закупке газа Украиной у России зафиксированы объемы обязательной закупки и штрафные санкции в случае сокращения этих объемов. В контракте о транзите аналогичных условий не содержится. - Ред.).

«Они отчасти признают, что ценообразование асимметрично от гарантий транзита, которые мы не получили. Но тем не менее, они отстаивают свои позиции, а мы свои», - заявил Ю.БОЙКО..