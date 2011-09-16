Табачник о вузах, ректорах и рейтингах

Количество украинских вузов, входящих в мировые рейтинги, увеличиться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сказал на пресс-конференции в Москве.

Он напомнил, что в одном из самых авторитетных рейтингов Times уже появились два украинских вуза: Донецкий национальный технический университет и Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт».

По словам министра, сложные документы по рейтингованию вузов целый ряд главных украинских университетов никогда не подавал и не заполнял.

«Мы создали рабочую группу – это большой процесс, это создание целого пакета документов, это целый ряд параметров, которые нужно измерить. На сегодняшний день завершаются такие работы, попал в рейтинг целый ряд украинских университетов – национальный университет имени Шевченко, Харьковский национальный университет имени Каразина и другие», - сказал он.

Вместе с тем Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что ректораты вузов сами должны сделать все, чтобы их учебные заведения попали в мировые рейтинг.

Министр отметил, что одним из самых важных показателей для внесения в рейтинг является бюджет университета, и тут есть определенные сложности в измерении. По словам Д.ТАБАЧНИКА, западные университеты показывают в своих бюджетах много средств, поступивших от коммерциализации своих научных разработок.

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