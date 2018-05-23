Как у Табачника хотели обмануть Януковича

Чиновники Минобразования заявили, что в международный рейтинг попали 5 украинских вузов: два донецких, два харьковских и один крымский... По этому “рейтингом” российские вузы опережают Гарвард и Оксфорд...

“Задания Президента выполняются! Пять высших учебных заведений Украины вошли в рейтинг ведущих университетов мира”, - отрапортовали вчера у Табачника.

«По информации независимого рейтингового агентства “РейтОР”, из почти 15 тысяч университетов мира, ими (рейтинговым агентством. - Авт.) были отобраны для оценивания около 500 известных мировых университетов. В окончательный список рейтинга вошло 430 университетов. Среди них: Харьковский национальный университет - 287-289 место в рейтинге; Национальный технический университет Украины "Харьковский политехнический институт" - 356 место; Донецкий национальный технический университет - 409 место; Донецкий национальный университет - 421 место, Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского - 426 место», - рассказал директор департамента персонала и руководящих кадров Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины Сергей Баранов-Мохорт.

На сайте компании “РейтОР” представлено лишь одно исследование глобального рейтинга высших учебных заведений, причем датированное 2009 годом (если точнее, срок реализации проекта - июнь 2008 - февраль 2009 года). И позиции украинских вузов, представленные в этом рейтинге, полностью отвечают позициям, озвученным Минобразования.

“В связи с ростом интереса российского академического общества к международным оценкам российских университетов, необходимостью определения места российских университетов в мировой образовательной системе, важности разработки инструмента оценки конкурентоспособности российского высшего профессионального образования в динамическом измерении НРА “РейтОР” реализовало этот проект - новый глобальный рейтинг мировых университетов”, - говорится на сайте рейтингового агентства.

Интересно, что согласно этому рейтингу Московский государственный университет имени М.Ломоносова, занимая 5-ю позицию, опережает Гарвардский, Стенфордский и Кембриджский университеты.

По данным сайта, “автор идеи создания института независимой оценки образования в России”, то есть этого агентства, - известный российский олигарх, алюминиевый король Олег Дерипаска. Кстати, оба вуза, где учился Дерипаска, - Московский государственный университет имени М.Ломоносова и Российская экономическая академия им. Г.Плеханова - попали в него, заняв 5-е и 399-е места соответственно.

Даже если предположить, что в университете Ломоносова образование качественнее, чем в Гарварде или Оксфорде (хотя это очень трудно представить) и что украинские университеты тоже входят в этот “РейтОРский” список лучших, то это никак не заслуга нынешнего Минобразования во главе с Табачником. В те годы, когда составляли рейтинг, то есть в 2009 году, украинским образованием руководил Иван Вакарчук.

Но если на заседании общественного гуманитарного совета в августе прошлого года Янукович поставил задачу, чтобы 3-5 университетов Украины вошли в число вузов, признанных в мире, то нужно выполнять, - решили чиновники.

Интересно, они действительно думали так примитивно обмануть президента?

Баранов-Мохорт даже заверил, что этот рейтинг - “первая ласточка, после которой прилетят другие”. А откуда им лететь, как не от соседей с Севера?

Ведь украинские вузы ни разу не попадали в мировые Топ-100, Топ-200 или даже Топ-500. Есть у нас один прорыв - в рейтинге Webometrics університетов мира лучший результат среди украинских вузов показал Львовский национальный университет им. Ивана Франко, занявший 1443 (тысяча четыреста сорок третью) позицию. На 1576-й позиции разместился Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, на 1608-й - Национальный университет «Киево-Могилянская академия». Донецкий национальный технический университет занял 1634-е место, а на 1745-й строке находится Харьковский национальный университет имени Каразина.

Но Webometrics анализирует не образовательную деятельность университетов в целом, а представление вуза в Интернете, в сущности - сайты вузов.

Одним из наиболее авторитетных рейтингов университетов - Шанхайский рейтинг (ARWU - академический рейтинг мировых университетов). Он оценивает преимущественно научно-исследовательскую составную университетской деятельности.

- Шанхайский рейтинг, - рассказывает старший научный сотрудник Института высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины Сергей Курбатов, - рассчитывается по следующим критериям. Первое - качество образования (10%), которое определяется по числу выпускников, получивших Нобелевскую премию или особые отличия в своих отраслях; второе - уровень преподавателей (40%), который рассчитывается в двух подкатегориях: а) количество преподавателей - лауреатов Нобелевской премии и специальных отличий в своих отраслях (20%); б) частота цитирования трудов преподавателей в 21 предметной категории по версии ISI Highly Cited(20%); третье - результативность научных исследований (40%), которая определяется по количеству публикаций в ведущих академических журналах мира, и четвертое - своеобразная «академическая плотность» университета (10%), когда результаты, полученные по первым трем критериям, делятся на число постоянных преподавателей университета. В итоге выходит «индекс Гарварда» - 100%... Самое простое объяснение, почему украинских университетов нет в этом рейтинге - у нас традиционно исследовательская сфера аккумулирована в системе Академии наук, а университет преимущественно выполняет учебную функцию. И откровенно говоря, шансы туда попасть очень невелики. Ну, где вы видели у нас лауреата Нобелевской премии?

- Вы никогда не сталкивались с рейтингом “РейтОР”?

- В конце прошлого года, когда я писал материал о международных рейтингах, у них была лишь версия предыдущего года.

- Так она и осталась – там, где университет Ломоносова опережает Кембридж.

- Помните, как когда-то говорил Сталин, что неважно как голосуют депутаты съезда, важно, кто считает бюллетени.

До 2009 года другим почтенным глобальным рейтингом вузов во всем мире считался рейтинг влиятельного британского издания “Таймс”, который составлялся вместе британской исследовательской группой QS. Но в 2009 году Times Higher Education и группа QS разорвали отношения. И мир получил два новых глобальных рейтинга. QS стала определять статус вузов в сотрудничестве с американским журналом US News & World Report, а “Таймс” объединяется с компанией Тhomson Reuters .

Новые критерии от “Таймс” выглядят так: 1) оценка научно-исследовательской деятельности университетов - 55% (количество научных публикаций в расчете на одного сотрудника; индекс цитирования работ сотрудников, размер прибыли от научно-исследовательской деятельности в пересчете на одного научного сотрудника, размер фондов, дополнительно привлеченных для научно-исследовательской деятельности от общественных организаций и реального сектора экономики и репутация университета как научно-исследовательского учреждения по итогам опроса представителей академического сообщества); 2) оценка институционных характеристик университета - 25% (количество студентов на одного преподавателя, соотношение выпускников с PhD и другими научными степенями, оценка качества преподавания в университете со стороны академического сообщества и размер прибыли университета в пересчете на одного сотрудника); 3) оценка экономической и инновационной активности университета - 10% (прибыль, полученная от научно-исследовательской деятельности от реального сектора экономики в пересчете на одного научного сотрудника); 4 - интернационализация университета (соотношение иностранных и местных студентов и иностранных и местных преподавателей).

За последние семь лет, которые “Таймс” составляет рейтинг мировых вузов, ни одно из украинских высших учебных заведений не попало ни в первую, ни даже во вторую сотню лучших.

Бывший замминистра образования, а ныне руководитель Центра образовательного мониторинга Павел Полянский заверяет, что сегодня самым почтенным рейтингом вузов является QS World University Rankings, составленный британской исследовательской группой QS.

Вот как составляется этот рейтинг: 32,5% - индекс цитирования научных трудов ученых и преподавателей университета; 30% - объем и репутация выполняемых научно-исследовательских работ; 30% - условия учебы для студентов; 5% - доля иностранных студентов и преподавателей; 2,5% - прибыль от научных исследований. В рамках исследования Тhomson Reuters опрашивают 15 тысяч ректоров и 5 тысяч менеджеров компаний, предлагающих работу.

По мнению господина Полянского, главные причины, почему среди лучших вузов мира нет украинских, в низком уровень цитирования украинских научных работников; слабая «интернационализация» украинских вузов, а также их слабая узнаваемость в международных академических и рекрутинговых кругах.

- Огромное количество так называемых «ваковских» изданий дает украинским научным работникам возможность не беспокоиться о том, что их труды остаются неизвестны в англоязычном мире, - рассказывает Павел Полянский. - Также это обстоятельство расхолаживает авторов относительно научного уровня трудов. Те же научные работники (их немного), которые владеют английскими и печатаются в зарубежных изданиях, нередко предпочитают публиковаться под именем не украинского вуза, а западных университетов, почетные звания которых они имеют или в которых закончили те или иные программы. В Украине тысячи докторов наук и профессоров не владеют ни одним иностранным языком... Многие украинские университеты должны перед тем, как претендовать на высокие места в международных рейтингах, избавиться взяток при зачислении абитуриентов и в процессе учебы. С такими «родимыми пятнами», которые имеет сегодня высшее образование, ни один международный институт не пропустит нас на высокие ступени рейтинга... Такие заявления чиновников Минобразования в канун Дня смеха могли бы восприниматься как неудачная шутка. Это попытка ввести в заблуждение не только общественность, что уже не странно, но и главу государства.

- Я уже писал когда-то, если украинские университеты хотят быть в мировом рейтинге вузов, Украина должна основать свой международный рейтинг и пользоваться критериями, на основании которых мы туда попадем, - шутит господин Курбатов. - Например, количество “ваковских” публикаций или количество лауреатов Шевченковской премии.

Анна Ященко