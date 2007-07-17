Со скандалом ушла в отставку министр экономики Аргентины (фото)

В Аргентине министр экономики Фелиса Мисели была вынуждена подать в отставку.

Министр стала героем громкого скандала. В туалетной комнате ее личного офиса сотрудники сил безопасности во время рутинной проверки помещения обнаружили сумку с деньгами - 64 тысячи долларов, передает радио Свобода .

Мисели сначала утверждала, что деньги дал ей брат на покупку дома, но когда ей предложили дать показания под присягой, предпочла подать в отставку.

Против нее возбуждено уголовное дело.