Со скандалом ушла в отставку министр экономики Аргентины (фото)
08:42, 17 июля 2007Общество
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В туалетной комнате нашли 64 тысячи долларов
|Фото с сайта 26noticias.com.ar
Министр стала героем громкого скандала. В туалетной комнате ее личного офиса сотрудники сил безопасности во время рутинной проверки помещения обнаружили сумку с деньгами - 64 тысячи долларов, передает радио Свобода .
Мисели сначала утверждала, что деньги дал ей брат на покупку дома, но когда ей предложили дать показания под присягой, предпочла подать в отставку.
Против нее возбуждено уголовное дело.
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