Со скандалом ушла в отставку министр экономики Аргентины (фото)

08:42, 17 июля 2007
Общество
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В туалетной комнате нашли 64 тысячи долларов

В Аргентине министр экономики Фелиса Мисели была вынуждена подать в отставку.

Министр стала героем громкого скандала. В туалетной комнате ее личного офиса сотрудники сил безопасности во время рутинной проверки помещения обнаружили сумку с  деньгами - 64 тысячи долларов, передает радио Свобода .

Мисели сначала утверждала, что деньги дал ей брат на покупку дома, но когда ей предложили дать показания под присягой, предпочла подать в отставку.

Против нее возбуждено уголовное дело.

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