На Львовщине сошли с рельс 11 вагонов с фосфором: 4 спасателя - в реанимации

Чрезвычайное происшествие на Львовщине. 11 вагонов с желтым фосфором - ядовитым веществом - опрокинулись неподалеку Ожидова в Бугском районе. 6 цистерн загорелись, передает 5 канал . Пострадали 4 спасателя, которые первыми прибыли на место аварии.

Как передает ИТАР-ТАСС, пострадавшие оказались на месте происшествия первыми, теперь они находятся в реанимации.

К полуночи удалось потушить огонь на шести цистернах, ликвидация огня на остальных продолжается. Работа по тушению осложняется тем, что гасить фосфор водой нельзя, поскольку он выделяет ядовитый газ.

На место происшествия в подкрепление нескольким десяткам пожарных расчетов, вызванным из близлежащих районов Львовской области, прибыли 150 служащих внутренних войск.

МЧС предложило жителям близлежащих сел эвакуироваться и направило им около десяти автобусов, однако люди отказываются покидать свои дома. На данный момент желающих набралось только на один автобус. Принудительной эвакуации населения не будет, однако никто "не может предвидеть последствий аварии", цитирует агентство представителя львовских властей.

Смертельная доза желтого фосфора составляет десятую долю грамма. Вызывает поражение костей, костного мозга, некроз челюсти. Фосфор применяют в изготовлении минеральных удобрений, а также для так называемых фосфорных бомб.