Пластический хирург порезал девушке вену и легкое?

Причиной смерти 25-летней девушки, умершей непосредственно после пластической операции (имплантации грудных имплантантов) в частной клинике Запорожья, стали повреждения вены и легкого пациентки.

Как передает корреспондент УНИАН, такие выводы судмедэкспертизы вчера на пресс-конференции озвучила начальник Управления охраны здоровья Запорожской облгосадминистрации Наталья МОТОВИЦА.

«По результатам предварительным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате повреждения правой подключичной вены, верхушки правого легкого, и это рассматривается как осложнение хирургической операции», - сообщила Н.МОТОВИЦА.

По ее словам, «в ближайшие дни будет создана комиссия из специалистов двух наших (запорожских – УНИАН) медицинских вузов: хирургов, анестезиологов, патологоанатомов и сотрудников управления здравоохранения, которая рассмотрит вопросы качества оказания медицинской помощи умершей женщине».

Основанием для создания данной комиссии, по данным начальника управления здравоохранения, стали обстоятельства, которые предшествовали смерти 25-летней пациентки.

«Это был фактически здоровый человек, который пришел для коррекции своей груди: обратился за помощью, но это привело к смерти. Утром пациентка была госпитализирована и в четверг же в 17.40 началась пластическая операция по поводу имплантации молочных желез. По информации, которой мы располагаем, операция закончилась в 20.50 и завершилась успешно, но через 10 минут - в 21.00 в четверг, 8 сентября, наступила внезапная остановка сердца. Пациентке самостоятельно проводили реанимационные мероприятия до 9.40 утра – т.е. практически 12 часов - и в 9.40 утра была констатирована биологическая смерть», - сообщила Н.МОТОВИЦА.

К специалистам 9-й городской больницы, в одном из помещений которой располагается клиника, где умерла пациентка, сотрудники частной клиники не обращались.

Как сообщал УНИАН, по факту смерти 25-летней девушки, умершей после пластической операции, милиция возбудила уголовное дело по ст. 140 Уголовного кодекса Украины – «Неудовлетворительное выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником». Ведется следствие.