Шебелинский ГПЗ остановится на ремонт

Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский ГПЗ, Харьковская обл.) ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины" планирует в конце сентября остановиться на плановый ремонт.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, точные даты начала и сроков ремонта пока не определены.

В ходе ремонта планируется выполнить ремонтные и профилактические работы, ревизию и ремонт технологического оборудования, чистку колонн и теплообменной аппаратуры.

Как сообщал УНИАН, Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом "Нафтогаз".

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодня составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.

Шебелинский ГПЗ останавливается на ремонт 2 раза в году.

Шебелинский ГПЗ, по оперативным данным, в январе-августе т.г. увеличил переработку газового конденсата на 3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 463,5 тыс. тонн.