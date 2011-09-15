Наркоманы составляют 3% населения планеты

Число людей, употребляющих наркотики составляет во всем мире 210 миллионов человек из семимиллиардного населения планеты, из них 47 миллионов приходится на страны Латинской Америки, сообщил глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Мексике Филипп Лами на проходящей в Мехико III Латиноамериканской конференции по антинаркотической политике.

Лами отметил, что в Мексике количество наркоманов достигло 1,2 миллиона человек. По его словам, средний возраст, когда человек приобщается к наркотикам, составляет по статистике 12-17 лет.

Национальный комиссар Мексики по противодействию наркомании Карлос Тена Тамайо заявил, что распространение наркотиков стало одной из самых серьезных проблем, угрожающих существованию и развитию человечества: "Наркотики, угрожают государственной безопасности и миру в целом, подрывая здоровье людей и разлагая их морально. В настоящее время распространение наркотических средств стало глобальной проблемой, угрожающей существованию и развитию человечества", - цитирует РИА Новости.

Комиссар высказался, в частности, против легализации наркотиков. По его мнению, легализация приведет к усилению наркоторговли и росту организованной преступности.

Ранее ряд политиков из стран Латинской Америки, в том числе бывшие президенты Колумбии, Мексики и Бразилии, а также Глобальная комиссия ООН по антинаркотической политике высказывались за легализацию ряда наркотиков, полагая, что это приведет к уменьшению преступности в регионе.

В 2009 году президент Мексики Фелипе Кальдерон подписал закон, разрешающий хранить небольшое количество наркотиков.

Согласно закону, разрешается хранение и транспортировка 2 граммов опия, 50 миллиграммов героина, 5 граммов марихуаны, 500 миллиграммов кокаина, 40 миллиграммов метамфитаминов и 0,015 миллиграммов ЛСД, а уголовному преследованию подвергаются только те лица, у которых обнаружены наркотики, превышающие установленные нормы.

Задержанным с наркотиками для "личного пользования" предлагается добровольное и бесплатное лечение от наркотической зависимости. Для попавших с наркотиками трижды лечение станет принудительным.

По мнению мексиканских властей, речь не идет о полной легализации наркотиков. Эта мера в первую очередь направлена на то, чтобы обуздать насилие наркокартелей и коррупцию среди полицейских чинов. Закон поможет сосредоточить внимание полицейских на поимке именно крупных наркоторговцев и наркодилеров.