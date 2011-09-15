7 журналистских организаций создали ассоциацию

Семь журналистских организаций Украины 12 сентября подписали меморандум о создании первого саморегулирующего органа в сфере СМИ – Украинской медиа-ассоциации.

Как сообщили УНИАН в организации «Репортеры без границ», в нее вошли Институт массовой информации, профессиональный союз «Медиафронт», общественное движение «Стоп цензуре!», Институт медиа-права, ОО «Телекритика», бюро журналистских расследований «Свидомо» и ОО «Интерньюз-Украина».

Целями создания ассоциации являются объединение усилий в борьбе за свободу слова, содействие развитию независимой и профессиональной журналистики в Украине, активизация журналистского движения, улучшение защиты профессиональных прав журналистов и саморегулирование отрасли.

Ассоциация не финансируется и не поддерживается ни одной из политических сил (политиком) и не финансирует и не поддерживает никакие политические силы или политиков.

С целью разработки устава, регламента деятельности и стратегии развития ассоциации создана рабочая группа, в которую вошли представители организаций, подписавших меморандум, и ведущие журналисты Украины.

«Мы призываем все журналистские организации Украины, которые разделяют наши цели, присоединяться к меморандуму о создании ассоциации и работать вместе с нами для развития журналистики в Украине», - говорится в пресс-релизе.