Президента ЕНП беспокоит близость власти и энергосектора Украины

Президент Европейской народной партии Вилфред МАРТЕНС считает, что Украина должна приложить значительные усилия, чтобы внедрить в жизнь принципы хартии Европейского энергетического сообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления «Европейские ценности для Украины», которое состоялось сегодня.

«Слишком близкие отношения между политическими органами и энергетическим сектором, особенно личное обогащение отдельных политиков, - все это направлено против духа этой хартии», - отметил В.МАРТЕНС.

Вместе с тем Президент ЕНП подчеркнул, что верит в европейское будущее Украины. «На данный момент бесполезно было бы говорить о конкретном членстве и перспективах членства Украины в ЕС, но было бы глупостью откладывать членство навсегда», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, В.МАРТЕНС 13-16 сентября находится в Украине по приглашению Представительства Фонда Конрада Аденауэра.

В рамках визита он сегодня обсудил с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ судебный процесс над экс-премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО.

*** Европейская народная партия - самый крупное и влиятельное объединением партий, которое сегодня насчитывает 74 партии из 39 стран. Председатель Европейского совета Герман Ван РОМПЕЙ, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и председатель Европейского парламента Ежи БУЗЕК являются членами Европейской народной партии.

13 комиссаров Евросоюза и 17 глав государств и правительств ЕС принадлежат к ЕНП, в частности, Ангела МЕРКЕЛЬ, Николя САРКОЗИ и Дональд ТУСК.