В Киеве состоится панихида по погибшим журналистам

В Киеве 16 сентября, в день исчезновения Георгия Гонгадзе, во Владимирском кафедральном соборе (бульвар Тараса Шевченко, 20) состоится панихида в память о журналистах, погибших в результате своей профессиональной деятельности.

Как сообщили УНИАН в Киевском независимом медиа-профсоюзе, начало панихиды - в 18.30.

Погибших журналистов в этот день будут поминать и в других храмах Киева. Киевский независимый медиа-профсоюз призывает коллег, принадлежащих к разным конфессиям, в этот день поставить свечу в церкви в память о коллегах.

В это же время на Майдане Незалежности начнется вечер памяти Георгия Гонгадзе. Акция состоится возле монумента независимости (в случае перекрытия места сбора из-за съемок телевизионной программы или по другим причинам место сбора переносится к большому телевизионному экрану на Майдане, который находится возле банка “Укоопспилка” через ул. Институтскую).

"С зажженными свечами мы двинемся к Администрации Президента. Там мы помянем всех погибших журналистов за время независимости Украины, объявим свои требования к власти и традиционно проведем минуту молчания", - сообщили в медиа-профсоюзе.

Организаторы напоминают, что как церковная, так и общественная акции происходят без какой-либо партийной и организационной символики. Даже символика на футболках или кепках будет считаться циничным самопиаром на памяти погибших.

Справка УНИАН. 16 сентября 2011 года исполняется 11 лет со дня исчезновения Г.Гонгадзе. Традиционно в этот день работники медиа вспоминают всех коллег, погибших при выполнении профессиональных обязанностей.

За годы независимости в Украине погибли 63 журналиста. Связь этих смертей с профессиональной деятельностью работников масс-медиа официально признана лишь в незначительном количестве случаев. В то же время, коллеги и родственники погибших журналистов имеют основания считать, что трагедии были вызваны профессиональной деятельностью журналистов. В большинстве случаев виновные не были наказаны.