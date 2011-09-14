Преподаватель продавал студентам подслушивающие устройства

В Черкасской области сотрудники СБУ разоблачили и прекратили функционирование канала незаконного сбыта специальных технических средств негласного получения информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Черкасской области, 24-летний преподаватель одного из учебных заведений Звенигородского района организовал через Интернет канал получения этих средств и продавал их студентам и их знакомым.

Сотрудники СБУ задержали правонарушителя во время очередного сбыта устройств, закамуфлированных под автомобильные брелоки.

Следователем УСБУ в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.