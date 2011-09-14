Правительство продлит эксперимент над доходами граждан

Правительство намерено продлить эксперимент по введению методов непрямой оценки доходов граждан для назначения социальной помощи.

Соответствующее постановление, подготовленное Министерством социальной политики, было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров, сообщается на официальном сайте министерства.

Данный эксперимент проводился в течение мая–июля 2011 года в пяти пилотных управлениях труда и социальной защиты населения: в Луцком районе Волынской области, Александрийском районе Кировоградской области, Ленинском и Кировском районах г. Кировоград и Корюковском районе Черниговской области.

Первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА сообщил, что в рамках эксперимента в этих управлениях был проведен анкетный опрос 2195 граждан, обратившихся за назначением соцпомощи, инспекторы провели 400 обследований имущественного состояния заявителей.

В Минсоцполитики убеждены, что эффективность работы государственных социальных инспекторов благодаря применению методов непрямой оценки доходов значительно повысилась: предоставление недостоверной информации о доходах было обнаружено в 55% случаев, тогда как без применения методов непрямой оценки доходов этот показатель составляет 4%.

«Результаты трехмесячного эксперимента дают определенные основания считать целесообразным внедрение методов непрямой оценки доходов. Однако для окончательных выводов относительно этого необходим более длительный период исследования. В частности, необходимо исследовать методы непрямой оценки доходов на такой категории заявителей, как получатели жилищных субсидий, подавляющее большинство которых обратятся в управления труда и социальной защиты населения с началом отопительного периода», - сказал В.НАДРАГА.

Правительство одобрило продление эксперимента до 31 декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, постановлением №488 от 27 апреля 2011 года Кабинет министров утвердил проведение эксперимента по введению методов непрямой оценки доходов граждан для назначения социальной помощи в пяти пилотных управлениях труда и соцзащиты населения.