На затопленной шахте девятые сутки ищут горняков

Девятые сутки продолжается спасательная операция на шахте «Рудник» (Антрацитовский район, Луганская область). Судьба трех горняков остается неизвестной.

Об этом УНИАН сообщили в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины.

Спасателям не удается справиться с притоком воды. По состоянию на 11.00 ее уровень удалось понизить только до отметки 121 м от поверхности. Предположительное местонахождение шахтеров – горизонт 340 м.

На предприятии работает экспертная комиссия, но официальных версий причин аварии пока не называют, ссылаясь на то, что еще не готовы результаты исследований, нет анализа проведенных измерений.

Как сообщал УНИАН, затопление частной шахты «Рудник» произошло 5 сентября. На момент затопления в транспортных просеках находились три горняка. 6 сентября прокурор Луганской области возбудил уголовное дело по факту аварии.