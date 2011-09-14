6-летний мальчик подстрелил свою 4-летнюю сестру

В Ильинецком районе Винницкой области из пневматической винтовки ранена 4-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, выяснилось, что выстрел случайно сделал ее шестилетний брат. Инцидент произошел 13 сентября в доме, который принадлежит бабушке детей. Их родители в это время были на работе. Пожилая женщина оставила детей без присмотра на минуту, чтобы принести в дом воды, и в это время в доме прозвучал выстрел.

Мальчик, найдя под кроватью пневматическую винтовку, принадлежащую сыну хозяйки, случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала его сестренке в шею. Ранение оказалось не смертельным, но повлекло кровоизлияние. Ребенок госпитализирован.