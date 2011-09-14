Во Львове открывается Форум издателей

Сегодня во Львове стартует Форум издателей. Форум продлится до 18 сентября.

«Львов – это центр книжной культуры. Потому что в Украине нет города, где бы был такой форум издателей и такое количество собравшихся на нем писателей. Вещи, какие мы уже делаем, нужно усиливать и развивать. Мы ежегодно проводим Форум издателей, конкурс на финансовую поддержку книгоиздания, закупаем книжки, помогаем в открытии украиноязычных книжных магазинов. Нужно в дальнейшем объединять усилие города, общины Львова, активных писательских кругов, и мы достигнем статуса книжной столицы», - цитирует городского голову Львова Андрея САДОВОГО пресс-служба городского совета.

Львовский горсовет является одним из главных партнеров форума.

На Форуме издателей в этом году запланирована 18-я Львовская международная книжная ярмарка (15-18 сентября), 17-й всеукраинский конкурс «Лучшая книга форума-2011», 6-й Львовский международный литературный фестиваль (14-19 сентября), 4-й Львовский международный издательский бизнес-форум (14-16 сентября), 2-й Львовский библиотечный форум (15-16 сентября), первый в Украине международный переводческий фестиваль «TRANSLIT», 7-й фестиваль «Молодая республика поэтов», «Ночь поэзии и музыки non-stop».

По словам организаторов форума, ожидается приезд более 300 авторов из 25 стран мира. Впервые участие примут представителей Австралии, Беларуси, Бразилии, Грузии, Эстонии, Конго, Нигерии, Новой Зеландии, Сербии, США, Турции, Швейцарии.

Нынешним звездным гостем форума станет Эрленд ЛУ – норвежский писатель, сценарист. Авторский вечер Э.ЛУ состоится 15 сентября.

Нынешними сценами форума станут Львовская областная филармония, Львовский академический духовный театр «Воскресенье», Львовский академический театр им. Леся Курбаса, Первый Украинский театр для детей и юношества, кофейня «Штука», культурно-художественный центр «Дзига», галерея «Музей идей», музей-ресторан «Сало», фестиваль-ресторан «Левый берег», ресторан «Дом легенд» (библиотека), художественная галерея Гари Боумена, кофейня-книжный магазин «Кабинет», галерея «Коралли», книжный магазин «Є», ресторан-клуб «Атмосфера». В каждом с этих мест организаторы запланировали проведение разнообразных мероприятий.