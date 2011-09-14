По факту смерти девушки во время пластической операции завели дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту смерти девушки во время пластической операции (установке грудных имплантатов) в частной клинике Запорожья.

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, уголовное дело возбуждено по ст. 140 Уголовного кодекса Украины (неудовлетворительное выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

10 сентября 25-летняя девушка скончалась непосредственно после операции: по неофициальным данным медиков, у пациентки открылось кровотечение, которое медработники частной клиники самостоятельно не могли остановить в течение нескольких часов. При этом перевозить пациентку в реанимационное отделение городской больницы они не пытались, и девушка умерла.