Бюджет-2012 считали с учетом худшего варианта переговоров с Россией

13:16, 14 сентября 2011
Общество
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Цену газа заложили 414-416 долл

При расчете государственного бюджета на 2012 год учитывался курс в районе 8 грн. за 1 доллар и цена газа - 414-416 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что правительство учитывало наихудший вариант развития событий по переговорам с Россией о снижении цены на газ, и именно поэтому учитывало стоимость газа 414-416 долларов за тысячу кубометров.

«До тех пор, пока мы не договоримся о новых условиях контракта (по закупке газа у России – УНИАН), мы обязаны будем его выполнять. Поэтому мы и рассчитываем самый худший вариант. Лучше готовиться к худшему, чем быть неподготовленными», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что данная цена газа (414-416 долл. за тыс. куб. м – УНИАН) является среднегодовой и, учитывая условия расчета цены, в 2012 году она будет поквартально снижаться к концу года.

«Она будет большей в І-ІІ квартале, а потом будет уменьшаться», - сказал А.КЛЮЕВ.

Напомним, что при подготовке проекта госбюджета Украины на 2011 год правительство заложило курс гривни к доллару в 2011 году – 7,95 грн. за 1 долл. США.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН считает объективной цену поставляемого российским ОАО «Газпром» природного газа на уровне 230 долл. за тыс. куб. м.

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