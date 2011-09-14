Европа на пороге полномасштабного банковского кризиса?

Европа приближается к полномасштабному банковскому кризису, и таким организациям, как Международный валютный фонд, необходимо принять меры, чтобы предотвратить затягивание банков в долговые проблемы стран еврозоны, считает главный исполнительный директор Pacific Investment Management Co. Мохаммед Эль-Эриан.

"Мы приближаемся к полномасштабному кризису в банковской сфере Европы, - заявил Эль-Эриан. - Рост экономики синхронно замедляется по всему миру, при этом доверия к экономической политике как Европы, так и США очень мало".

Участники МВФ и Всемирного банка 23-25 ​​сентября проведут ежегодные встречи в Вашингтоне.

"Встречи МВФ могут стать катализатором для проведения общего анализа сложившейся ситуации, и заложить фундамент для заседания стран G20", - считает Эль-Эриан.

Напомним, согласно внутренним исследованиям МВФ от 7 сентября, ухудшения глобальной финансовой ситуации на четверть увеличило потребность государств в кредитной помощи.

Если в июле расчеты показывали, что при худшем развитии событий объем валютного спроса составит 640 млрд долл., то последние оценки выявили дефицит в 840 млрд долл. При этом возможности фонда по выдаче кредитов без использования чрезвычайных мер составляют только 390 млрд долл., отмечают в МВФ.

ТСН