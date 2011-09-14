Пенсионный фонд ищет три лучших банка

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объявил конкурс по отбору банков, через которые осуществляется выплата пенсий и денежной помощи при согласии получателей.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте фонда.

Конкурсная документация принимается до 16:00 7 октября 2011 года.

Согласно правительственному постановлению от 26 сентября 2001 года №1231, на основании которого осуществляется конкурс, для участия в нем претенденты должны подать следующие документы: заявление на участие; доверенность на представителя претендента; уставные документы претендента или нотариально заверенные копии; Банковскую лицензию Нацбанка или ее копию; аудиторское заключение о финансовом состоянии претендента на последнюю отчетную дату; информацию о финансовом состоянии претендента; информацию Нацбанка об отсутствии у претендента нарушений обязательных нормативов; конкурсную позицию.

Конкурс состоится 11 октября 2011 года. Победителями конкурса должны быть определены не менее трех претендентов.