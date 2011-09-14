Группа "ВВ" объявила конкурс

Украинская группа "Вопли Видоплясова" объявила конкурс на лучшее исполнение песен из своего репертуара. Результатом станет народный интернет-трибьют, который будет представлен в декабре.

Как сообщается на сайте коллектива, в трибьюте, приуроченном к 25-летию "Воплей", может принять участие любой желающий вне зависимости от возраста, уровня музыкальной подготовки и места проживания.

«Традиционная идея трибьюта, когда одни артисты исполняют песни других артистов, сегодня уже не актуальна, поскольку результат всегда предсказуем, а значит – малоинтересен, – говорит фронтмен «ВВ» Олег СКРИПКА. – Другое дело – творческий альянс с публикой, это – чистый лист. Мы знаем, что наш слушатель – человек творческий, одаренный. Очень хочется посмотреть на собственные песни глазами наших фанов, для нас это будет лучшим подарком к юбилею».

Конкурс открыт для всех поклонников «ВВ» – от профессиональных музыкантов и групп до начинающих, а также просто людей, желающих таким образом поздравить любимую группу с юбилеем. Возраст и география участников конкурса не ограничены, стилистические рамки – отсутствуют. Главное – искренность и оригинальность прочтения материала.

Для участия в конкурсе необходимо снять на видео исполнение любой песни из репертуара «ВВ», выложить его в Интернете (YouTube, VKontakte или Facebook) и отправить ссылку по адресу vopli.tv@gmail.com. Ролики будут публиковаться по мере поступления на официальных страничках «Воплей» в социальных сетях (YouTube, VKontakte, Facebook, Twitter).

Работы принимаются до 15 ноября. Итоги конкурса будут подведены в начале декабря.

Победителя конкурса определят лично музыканты группы «ВВ». Главным призом станет iPad 2.

Из лучших версий будет составлен народный интернет-трибьют, который выйдет в декабре. Авторы самых интересных работ также получат возможность спеть вместе с группой на концертах тура.