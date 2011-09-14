Рыбинспекция на год запретила лов раков
02:26, 14 сентября 2011Общество
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Сообщение из Хмельницка
На территории Хмельницкой области введен запрет на вылов раков.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приказ издал глава рыбинспекции Хмельницкой области.
Запрет продлится до окончания нереста раков в 2012 году, а это ориентировочно середина лета следующего года.
Пойти на такой шаг областную рыбинспекцию вынудили два фактора. Первый - это сезонная линька раков. Второй - резкое уменьшение их численности в водоемах края.
За нарушение запрета обещают штрафовать от 340 до 680 гривень. Кроме этого, за каждого изъятого рака будет насчитываться дополнительно 1,5 гривни.
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