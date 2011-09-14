Рыбинспекция на год запретила лов раков

На территории Хмельницкой области введен запрет на вылов раков.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приказ издал глава рыбинспекции Хмельницкой области.

Запрет продлится до окончания нереста раков в 2012 году, а это ориентировочно середина лета следующего года.

Пойти на такой шаг областную рыбинспекцию вынудили два фактора. Первый - это сезонная линька раков. Второй - резкое уменьшение их численности в водоемах края.

За нарушение запрета обещают штрафовать от 340 до 680 гривень. Кроме этого, за каждого изъятого рака будет насчитываться дополнительно 1,5 гривни.