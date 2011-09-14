Тракторист попал под свой же трактор

В селе Бужанка Лисянского района Черкасской области тракторист погиб под гусеницами трактора.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, трагедия произошла на территории ООО «Бужанский сахар».

40-летний тракторист выполнял полевые работы, внезапно двигатель трактора «ДТ-75» заглох. Осмотрев двигатель, мужчина попробовал завести его ручным пусковым устройством. Неожиданно 6-тонная машина тронулась с места, и мужчину затянуло под движущиеся части трактора. Через 10 метров трактор остановился, но помочь трактористу было уже невозможно.