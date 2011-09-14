В Украине 430 тысяч официально безработных

Количество безработных на 1 сентября 2011 года составило 432,4 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные Государственной службы занятости озвучил первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.

Количество вакансий на 1 сентября т.г. в базе данных Госслужбы занятости составляло 99,2 тыс., что на 6,6% больше, по сравнению с количеством вакансий на 1 сентября 2010 года (87,4 тыс. вакансий). «Нагрузка на одно рабочее место, то есть на одну вакансию желающих на данный момент составляет 5 человек, которые подали свои заявления», - отметил В.НАДРАГА.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в Украине в июле т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с июнем на 7,2%, или на 36,6 тыс. человек, и на 1 августа составило 469,5 тыс. человек.