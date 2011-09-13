Двум киевским милиционерам «светит» 10 лет

Прокуратурой Святошинского района Киева направлено в суд уголовное дело в отношении двух работников милиции, которые обвиняются в превышении служебных полномочий, нанесении тяжелых телесных повреждений гражданину и в служебном подлоге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, досудебным следствием установлено, что 24 апреля двое участковых инспекторов милиции Святошинского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве осуществили незаконное задержание и доставку пострадавшего в участковый пункт милиции, где нанесли ему телесные повреждения.

В результате полученных тяжелых телесных повреждений пострадавший не мог передвигаться самостоятельно и оставался возле участкового пункта милиции, к которому вызвали «скорую» прохожие. После медицинского осмотра пострадавший был госпитализирован.

Чтобы избежать ответственности, милиционеры составили протокол об изъятии у потерпевшего вещества растительного происхождения зеленого цвета, в который также внесли неправдивые сведения о неповиновении работникам милиции.

26 апреля милиционеры были задержаны, им судом избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 121 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Санкциями указанных статей предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.