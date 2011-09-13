Матиос презентует новую книгу: политические идиоты могут обжечь губы

На Львовском форуме издателей писательница Мария МАТИОС презентует три своих новинки, среди которых: книга-повесть, сборник “Вибране” и писательское расследование.

Об этом писательница сказала в интервью УНИАН.

Книга-повесть “Армагедон уже відбувся”, по словам писательницы, поразит читателя своей актуальностью.

«Очень “горячая”, так как очень сегодняшняя книга. Как патриотам, так и “политическим” идиотам будет обо что обжечь губы, хотя повесть не имеет никакого отношения к политике», – рассказала М.МАТИОС. – Она не столько про итоги жизни человека, сколько о крахе моральной иерархии в обществе. Главная мысль этого рассказа до банальности проста – никто никому ничего не должен, кроме совести».

Книга “Вибране”, которую М.МАТИОС адресует своим «фанам и гурманам», издается с предисловием профессора Люблинского университета Игоря НАБИТОВИЧА. Третья новинка – собственное писательское расследование М.МАТИОС о “зимнем 2010-2011 гг. походе” украинских правоохранителей против книги “Вирвані сторінки з біографії”.

Как подчеркнула М.МАТИОС, несмотря на обещания Гостелерадио издать книги писательницы на государственные средства в рамках программы “Украинская книга”, деньги на подготовку издания произведений так и не были выделены.

М.МАТИОС будет присутствовать с 15 по 18 сентября “до последнего читателя” на персональном стенде во львовском Дворце искусств (первый этаж, стенд №124). Отдельный авторский вечер писательницы состоится 17 сентября во Львовской филармонии в 20:30.