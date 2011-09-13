Делу против главы Апелляционного суда Крыма присвоен гриф «секретно»

Прокуратура Крыма предъявила обвинение председателю Апелляционного суда Крыма Сергею ЛУНИНУ в превышении служебных полномочий и нарушении в сфере охраны государственной тайны.

Об этом УНИАН сообщил источник в прокуратуре АРК.

Официально эту информацию прокуратура не комментирует, поскольку возбужденному на прошлой неделе уголовному делу присвоен гриф «секретно».

Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины 9 сентября провели в Симферополе обыск в Апелляционном суде Крыма и изъяли ряд документов в рамках расследования дела.

Общественная организация «Судебная ассоциация Украины «Фонд содействия правосудию» расценила обыск как попытку давления на С.ЛУНИНА для его дискредитации.

По информации ассоциации, основанием для возбуждения дела могло стать «перемещение» так называемой «секретной» комнаты с одного этажа админздания на другой.