В Каменце-Подольском задержали педофила

В Каменец-Подольском Хмельницкой области задержан 32-летний местный житель, который изнасиловал 9-летнего мальчика.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник отдела связей с общественностью УМВД в области Юлия ГРИНЬ.

По ее словам, подозреваемый увидел ребенка в одном из дворов, и под надуманным поводом пригласил к себе домой. Что произошло затем, родители мальчика сразу поняли, когда тот вернулся домой.

“Кроме насильственного удовлетворения половой страсти неестественном способом с этим мальчиком, как выяснили следователи, на “счету” этого гражданина еще несколько детей, с которыми он совершал развратные действия. Как правило, подыскивал себе жертв на детских площадках и входил к ним в доверие. Перепуганные дети никому не рассказывали о том, что с ними случилось”, - сказала она.

Согласно част 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины («Насильственное удовлетворение половой страсти неестественном способом»), мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.