В Киеве открылся нефтяной саммит

Во вторник, 13 сентября, в 9:00 в Киеве стартовал первый международный нефтяной саммит. Это первое мероприятие подобного масштаба в Украине.

Как сообщает ТСН, триста экспертов высшего звена различных сегментов рынка нефти Украины и иностранных компаний собрались в столице, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти, а также подиcкутировать на тему динамики развития отрасли.

В рамках саммита будут вручать национальную премию "Нефтяная компания Украины 2010/11 года" - единственная профессиональная премия, которая вручается за достижения в области нефтяного рынка Украины.

В качестве экспертов и жюри конкурса выступили: Министерство топлива и энергетики Украины, Министерство транспорта и связи Украины,Министерство финансов Украины, компания "Ernst & Young", а также крупнейшие нефтяные компании Украины.

В программе саммита предусмотрены выступления руководителей ведущих нефтяных компаний мира и обсуждение актуальных тем развития рынка.