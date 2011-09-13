Чем заменить импортные товары?

Кабинет министров утвердил Государственную программу развития внутреннего производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА.

Согласно сообщению, первый этап реализации Программы рассчитан на период 2012-2015 гг.

Таким образом, по словам А.КЛЮЕВА, правительство Украины направит свои действия на активизацию процессов импортозамещения.

Цель программы – повышение экономической устойчивости государства за счет развития внутреннего производства.

«Мы должны на полную мощность активизировать процессы импортозамещения. Украина имеет все необходимое для увеличения объемов собственного выпуска продукции, которая сегодня импортируется - это значительный природно-ресурсный, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы. Ключевым направлением экономической политики Украины является расширение внутреннего рынка», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как отметил первый вице-премьер, сегодня вступление Украины в ВТО значительно сузило возможности проводить политику протекционизма в отношении отечественного производства, более прагматичным становится сотрудничество со странами СНГ, серьезные задачи стоят перед отечественными производителями и в связи с активизацией процесса создания зоны свободной торговли с ЕС.

По его словам, наряду с высокой зависимостью украинской экономики от импорта энергоносителей отрицательное влияние на внешнеторговый баланс страны оказывает импорт машин, оборудования, механизмов и транспортных средств, объем которого составил в 2010 году 12,7 млрд. долл. США (почти 21%) и импорт химической продукции объемом 10,1 млрд. долл. США (почти 17%).

«Украинская промышленность оказалась неспособной отвоевать утраченные рынки электрических машин и оборудования (объем импорта - 3,6 млрд. долл.), и противостоять экспансии импортных легковых автомобилей (1,7 млрд. долл.)», - отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, сырьевой уклон производственной структуры, рассчитанный преимущественно на потребность экспорта, делает промышленность и всю экономику чрезвычайно зависимыми от конъюнктуры внешнего рынка, сдерживает развитие внутреннего рынка и сужает возможности для экономического развития Украины.

Первый вице-премьер-министр заявил, что потенциал по импортозамещению есть во всех отраслях. Это, по его словам, касается и машиностроения, в том числе - сельскохозяйственного и химического, и легкой промышленности, производства лекарственных средств.

А.КЛЮЕВ также заявил, что значительный потенциал для развития есть в авиационной промышленности и ОПК. Также Украина обязана за ближайшие 10 лет существенно увеличить обеспечение себя энергоносителями собственной добычи.

Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству экономического развития и торговли Украины разработать комплексную программу поддержки экспорта и импортозамещения.