Отрицательное сальдо внешней торговли увеличилось в два раза

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-июле 2011 года составило 6,666 млрд. долл., что 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (3,294 млрд. долл.). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-июле 2011 т.г. экспорт товаров из Украины составил 38,209 млрд. долл., импорт – 44,875 млрд. долл. По сравнению с январем-июлем 2010 года экспорт увеличился на 40%, импорт – на 46,7%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2010 года – 0,89).

Внешнеторговые операции Украина за отчетный период проводила с партнерами из 213 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 33% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 14,9%, механическое и электрическое оборудование – 9,5%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,5%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,1%, продукты растительного происхождения – 6,4%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,5% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-июлем 2010 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,2% до 8,3%, руд, шлаков и золы – с 4,8% до 5,7%, железнодорожных локомотивов – с 4,4% до 5,5%, жира и масел животного или растительного происхождения – с 5,2% до 5,5%, изделий из черных металлов – с 3,6% до 4,5%, продуктов неорганической химии – с 2% до 2,5%, удобрений – с 1,7% до 2,3%. Вместе с тем, уменьшилась доля черных металлов – с 30,8% до 28,5%, механических машин – с 6,4% до 5,1%, электрических машин – с 4,7% до 4,4%, зерновых культур – с 4,5% до 4,1%.

В январе-июле т.г. импорт в Украину из стран СНГ составлял 46,6% от общего объема импорта, из Европы - 31,7% (в т.ч. из стран Европейского Союза - 30,3%), Азии - 15,3%, Америки – 5%, Африки – 1,2%, Австралии и Океании – 0,2%.

В структуре импорта минеральные продукты составляли 38% всего объема. На поставки механических и электрических машин приходилось 14,2%, продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности – 9,8%, средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств – 7,1%, полимерных материалов, пластмасс и изделий из них – 5,6%, черных металлов и изделий из них – 4,8% от общей стоимости импорта.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 31,8% до 36,1%, механических машин – с 7% до 8,2%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – с 5,2% до 6,3%, электрических машин – с 5,4% до 6%. Сократилась доля пластмасс, полимерных материалов – с 4,9% до 4,3%, фармацевтической продукции – с 4% до 3,2%, бумаги и картона – с 2,5% до 2%, руд, шлаков и золы – с 2,5% до 1,4%.