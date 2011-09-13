Крым устроит "Бархатный сезон" в России

Дни Крыма пройдут в ряде российских городов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым – министр курортов и туризма АРК Георгий ПСАРЕВ.

«В рамках проекта «Крымский бархатный сезон – сезон здоровья», министерство курортов и туризма Крыма начало проведение Дней Крыма в регионах России. Первый день Крыма проводиться сегодня в Москве. Кроме того, в сентябре и октябре, дни Крыма пройдут в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Тюмени и Курске», - сказал Г.ПСАРЕВ.

Он подчеркнул, что специально для жителей выбранных регионов разработаны специальные предложения по лечению и оздоровлению в крымских санаториях в осенний период.

Он отметил, что данный проект «Крымский бархатный сезон – сезон здоровья» направлен на объединения усилий органов крымской сласти, санаториев и пансионатов, а также авиаперевозчиков и туроператоров в создании качественного и доступного осеннего туристического продукта в санаториях Крыма.

По словам Г.ПСАРЕВА, ценовая политика таких предложений исходит из 50% скидки на комплекс санаторно-курортных услуг в лучших здравницах Крыма в октябре-ноябре 2011 года. Цена одних суток в крымских санаториях классом «3 звезды» с включенными в стоимость проживанием, питанием, диагностикой и пятью медицинскими процедурами составляет 30-35 долл., добавил он.

Г.ПСАРЕВ отметил, что подробную информацию можно узнать на сайте www.crimea.gov.ua

Кроме этого Г.ПСАРЕВ сообщил, что этот проект будет презентован также в Беларуси.

«За последние 15 лет большинство россиян приезжают в Крым, чтобы покупаться в море, забывая об уникальных лечебных возможностях. Царь Александр III, Николай II, Чехов, Пушкин, Есенин ездили в Крым в первую очередь за здоровьем. Именно поэтому мы проводим дни Крыма в регионах РФ», - сказал он.