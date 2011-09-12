Уволенный с работы пригрозил взорвать магазин

9 сентября работники Дзержинского райотдела милиции Кривого Рога задержали 25-летнего гражданина, который угрожал взорвать магазин из-за увольнения его с работы в этом магазине.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Злоумышленник позвонил с мобильного телефона менеджеру магазину и сообщил, что планирует взрыв в помещении 10 сентября в 9 часов.

Задержанный объяснил, что сделал это с целью закрытия магазина, откуда его, как он считает, несправедливо уволили.

Мобильный телефон с сим-картой, с которого был сделан звонок, изъят.

По данному факту следственным отделом Дзержинского РОВД возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).