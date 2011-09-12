Суд вернул Куяльницкий курорт государству

Имущество Государственного предприятия «Клинический санаторий имени Пирогова», находящегося на берегу знаменитого Куяльницкого лимана, решением Хозяйственного суда Одесской области возвращено его законному владельцу – Украинскому государству.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, уточнив, что «суд удовлетворил иск Суворовской райпрокуратуры Одессы, поданный в марте текущего года в интересах Государства в лице Фонда государственного имущества Украины, и признал незаконным отчуждение частным предприятием «Брикк» санаторных строений общей площадью 34 тыс. кв. метров».

Решением суда признаны недействительными ранее заключенные договоры купли-продажи части имущества здравницы. Эти сооружения руководство ЧП «Брик» обязано вернуть в пользование ГП «Клинический санаторий имени Пирогова».