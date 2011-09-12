Депутат предлагает разрешить азартные игры для богатых

Народный депутат от Партии регионов Олег ЦАРЁВ зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается легализация азартных игр в Украине.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ предусматривает определение основных признаков азартных игр и четко размежевывает сферу действия данного закона от других, которые должны регулировать смежные виды деятельности.

В проекте закона О.ЦАРЁВ предлагает территориально локализовать проведение азартных игр, усилить требования к определенным для этого территориям. В частности, депутат предлагает разрешить размещать казино только в пятизвездочных гостиницах с количеством номеров не менее шестидесяти и в трех- и четырехзвездочных гостиницах с количеством номеров не менее шестидесяти в Автономной Республике Крым.

По мнению депутата, "принятие законопроекта не будет требовать дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов, поскольку его реализация будет осуществляться за счет средств субъектов соответствующей предпринимательской деятельности, вместе с тем, упорядочение системы деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, в частности соответствующего лицензирования, патентования, создаст условия для увеличения поступлений в Государственный бюджет".

В пояснительной записке О.ЦАРЁВ также отмечает, что с принятием Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» 15 мая 2009 года, который установил тотальный запрет на ведение игорного бизнеса и участие в азартных играх, их проблема решена не была, поскольку весь игорный бизнес остался в тени вне какого-либо контроля государства, однако доступ к нему для населения и его вредное влияние не уменьшилось. "Кроме того, государство потеряло все поступления в государственный бюджет от осуществления этой деятельности", - отметил парламентарий.