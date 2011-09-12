Избитые под Херсоном сирийцы ничего не помнят

В Херсонской области побитые местными жителями сирийцы отказались писать заявление в милицию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, оба иностранца заявили, что «не будут писать заявлений в милицию, потому что не имеют ни к кому претензий».

При этом, других причин отказа от обращения в правоохранительные органы пострадавшие не сообщили. В настоящий момент только один из сирийцев - 26-летний студент Кировоградской летной академии уже выписан из Голопристанской районной больницы, а второй, пока еще находится в больнице, так как не имеет денег на билет домой.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Голопристанскую районную больницу были доставлены двое граждан Сирии с побоями. У старшего из них, 26-летнего студента были ушибы мягких тканей головы и руки, у его 23-летнего товарища – сотрясение головного мозга.

Местные правоохранители выяснили, что в Железный Порт иностранцы приехали отдохнуть. Однако в баре между ними и тремя местными жителями возникла ссора, а затем и драка. Все участники конфликта находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, потому никто не может вспомнить причину ссоры. Милиционеры установили личности тех, кто побил иностранцев, и опросили их.