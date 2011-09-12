У дочери и зятя Тимошенко отсудили 45 гривен

Печерский районный суд Киева обязал дочь и зятя экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгению и Шона КАРР привести в соответствие с технической документацией незаконно перестроенное нежилое помещение (подвал) в доме на улице Шота Руставели, 12, которое находится на балансе коммунального предприятия «Крещатик».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня объявила судья Печерского райсуда Галина СУПРУН.

Как следует из материалов гражданского иска, Е.КАРР и ее муж Ш.КАРР являются совладельцами в равных долях нежилых подвальных помещений общей площадью 89,8 кв. м в д. № 12 на ул. Ш.Руставели, которые находятся на балансе КП «Крещатик».

Указанные лица проводили работы по перепланировке помещений с вмешательством в несущие конструкции дома, в частности, демонтировали несколько перегородок, сделали отверстие в несущей стене и вырыли котлован глубиной 2 м и размерами 1,5х1,5 м, без соответствующих разрешительных документов.

Как отмечается в судебном решении, сторона гражданского истца поддержала иск, сторона ответчика не выступала против него.

В то же время истец предоставил суду акт о том, что ответчики уже начали работы по приведению помещения в предыдущее состояние, но эти работы еще не завершены, поэтому по их результатам нет соответствующего технического акта, который подтверждал бы качество проведенных работ.

Также по решению суда Е.КАРР и Ш.КАРР должны возместить коммунальному предприятию 45 грн. судебных расходов.