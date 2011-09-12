На Черниговщине 21-летний парень зарубил своих родителей

В Черниговской области 21-летний сын зарубил топором своих родителей. Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, трагедия произошла в одном из сел Щорского района.

В дежурную часть районного отдела милиции позвонил местный житель и сообщил, что в селе произошло убийство. Для проверки полученной информации в населенный пункт была направлена следственно-оперативная группа райотдела.

В доме милиционеры обнаружили тела двух жертв. Погибшими оказались хозяева дома – муж и жена, оба 1957 года рождения. Они проживали вместе со своим сыном, 1990 года рождения. Семья считалась неблагополучной, родители постоянно злоупотребляли алкоголем, нигде не работали.

Сельчанин, который сообщил о трагедии в милицию, рассказал, что утром к нему прибежал сын погибших, парень был очень возбужден и не мог объяснить, где его родители. Парня сразу задержали милиционеры, которым он сообщил, что убил отца и мать. А вот выяснить, за что именно сын лишил жизни родителей, милиционерам не удалось.

Парень заверял, что убить родителей ему приказали лики с икон. Якобы они сказали, что родители изменили вере и теперь веруют в ненастоящего Бога, и что парень должен их убить, чтобы искупить грех. Голоса приказывали не просто убить, а именно зарубить и обязательно в полночь в определенный день.

Задержанный несколько раз повторил историю, что натолкнуло стражей порядка на мысль о неадекватном психическом состоянии молодого человека. Но окончательный диагноз поставит специальная медицинская комиссия. Позже эксперт установил, что смерть супругов наступила около полуночи.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания Щорского райотдела милиции, следствие продолжается.