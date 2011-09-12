У Попова придумали, как убрать машины с тротуара Крещатика

Заместитель начальника Главного управления градостроения и архитектуры города Киева Андрей ВАВРИШ отметил, что сегодня разработан паспорт улицы Крещатик в городе Киеве, то есть документ, который показывает потенциал развития определенной уличной территории с тем, чтобы затем начать наведение порядка.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, это делается в рамках выполнения комплексной программы паспортизации улиц, в соответствии с распоряжением главы Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА.

Архитектор Виктор ЗОТОВ отметил, что главной задачей при составлении паспорта было - “отказ от лишнего, то есть генеральная уборка улицы”. По его словам, если говорить о Крещатике, то пешеходы фактически не имеют возможности беспрепятственно по нему передвигаться из-за припаркованных автомобилей, наблюдается проблема “неконтролируемой коммерции”. В.ЗОТОВ отметил, что “наше предложение – вынести парковочные места с парной стороны вообще, а с непарной - оставить только частично, то есть где-то 40% того, что есть на сегодняшний день”. Он отметил, что также предлагается на непарной стороне устроить велосипедную дорожку вдоль всего Крещатика - “от Бессарабки до городского парка”. Архитектор также предлагает уменьшить рекламу на Крещатике - на 30% по рекламоносителям и на 50% по площади.

«Начали процесс с улицы Крещатик, потому что это является самым большим нашим достоянием, это наше лицо, это самая главная улица страны», - подчеркнул он.

А.ВАВРИШ отметил, что на сегодняшний день, в частности, Крещатик четко раскрывает “нашу украинскую черту - если есть свободное место, то нужно туда что-то поставить, если есть свободный уголок, то туда нужно что-то повесить”. По его словам, таким образом происходит нагромождение, которое не украшает ни главную улицу Киева, ни сам город. Он отметил, что главным принципом, заложенным в основу паспорта, является “формирование комфортного и свободного публичного пространства для киевлян”. При этом отметил, что над разработкой паспорта работали не только специалисты Главного управления градостроения и архитектуры города Киева, но и известные киевские архитекторы, специалисты Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, а также представители Конфедерации строителей Украины. А.ВАВРИШ отметил, что непосредственное выполнение и разработка паспорта были поручены специалистам Института аэропортов Национального авиационного университета, которые имеют значительный опыт разработки проектной и градостроительной документации.

Народный депутат Украины, первый проректор Национального авиационного университета Максим ЛУЦКИЙ отметил, что именно на материально-технической базе университета осуществлялась работа по разработке паспорта Крещатика. Он подчеркнул, что при разработке паспорта учитывалось то, что “мы все устали от так называемых малых архитектурных форм, устали от биг-бордов, которые появляются, как и киоски, ночью”. По его словам, в университете разработаны и запущены в производство беспилотные самолеты, которые можно было бы использовать для наблюдения за благоустройством и развитием улиц. Он отметил, что была бы создана электронная база, которая содержала бы перечень всех МАФов и тому подобного, а беспилотный самолет с видеонаблюдением передавал бы информацию в случае появления какого-либо нового сооружения. По его словам, это “исключило бы человеческий фактор”, то есть сразу были бы электроникой зафиксированы произошедшие на улице изменения.

А.ВАВРИШ, отвечая на вопрос о стоимости работ, отметил, что “оценочная стоимость такой работы - это где-то от 20 до 50 тысяч гривен”. “Это недорого. Это сопоставимо со стоимостью дизайнерского проекта средней квартиры”, - добавил он. При этом отметил, что на создание паспорта Крещатика не были использованы денежные средства, а “это было добровольное, самостоятельное бесплатное участие компании Виктора ЗОТОВА и Института, а также наших коммунальных предприятий”, А.ВАВРИШ также сообщил, что в бюджете Киева для проведения паспортизации улиц предусмотрены на этот год 2 миллиона 700 тысяч гривен. “Я думаю, что нам этих средств будет достаточно для того, чтобы провести паспортизацию 100 улиц”, - добавил он.