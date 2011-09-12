Почему часть первокурсников до сих пор без студенческих билетов?

Консорциум «ЕДАПС» заявляет, что не имеет отношения к производству бланков документов системы Минобразования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе консорциума «ЕДАПС».

В консорциуме отмечают, что в ряде СМИ появилась недостоверная информация относительно виновников в срыве производства студенческих билетов, из-за которого многие студенты и учащиеся не могут воспользоваться льготами при проезде в транспорте и прочими положенными им скидками.

В связи с этим консорциум «ЕДАПС» официально заявляет, что никогда не имел и не имеет в настоящее время никакого отношения к производству студенческих билетов, дипломов о высшем образовании и прочих бланков документов, используемых в системе Министерства образования, науки, молодежи и спорта Украины.

Более того, отмечают в пресс-службе, несмотря на очень выгодное по уровню качества защиты от подделки и ценовым рамкам предложение, которое неоднократно формировал «ЕДАПС», Минобразования ни разу не допустило консорциум к участию в тендерах на производство данных документов.

При этом консорциум «ЕДАПС» заявляют, что если в Минобразования сложилась действительно патовая ситуация, и есть трудности с выдачей студенческих билетов, трудовой коллектив консорциума готов в кратчайшие сроки выполнить государственный заказ на производство студенческих билетов и дипломов, сняв социальную напряженность в обществе.

Как сообщал УНИАН, лидеры нескольких молодежных движений просят Генеральную прокуратуру Украины разобраться, почему до сих пор часть первокурсников отечественных вузов не получили студенческие билеты и, соответственно, не могут воспользоваться своими правами на льготы, в частности на проезд, посещение культурных заведений и т.п.

Об этом председатель общественной инициативы «Поколение Майдана» Богдан КОВАЛЬЧУК, лидер «АнтиТабачной кампании» Сергей ПАРХОМЕНКО и председатель студенческого братства «Студенческий актив» Евгений ДРОБКО заявили на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы обратились к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с требованием проверить факт чиновничьей небрежности и привлечь к ответственности ТАБАЧНИКА лично и представителей министерства в связи с тем, что не соблюдаются права студентов, почему существует проблема с печатанием студенческих билетов”, - сказал С.ПАРХОМЕНКО.

В то же время присутствующие на пресс-конференции среди слушателей председатель Совета студентов Киевского института международных отношений КНУ им. Шевченко, председатель Ассоциации руководителей органов студенческого самоуправления столицы Артем НИКИФОРОВ, президент Национального студенческого союза, аспирант Львовской политехники Анатолий ИГНАТОВИЧ и председатель Студенческого парламента КНУ Максим МАКАРЧУК заявили, что в их вузах нет проблем с выдачей студенческих билетов, хотя они не исключили, что некоторые студенты до сих пор не получили билеты, но таких незначительное количество.

А.НИКИФОРОВ считает безосновательными обвинения студенческих активистов в адрес Д.ТАБАЧНИКА, поскольку ответственность за обеспечение студентов билетами в большей степени несет руководство вузов, которое подает заявки на печать этих документов, и консорциум-монополист ЕДАПС, который изготовляет билеты.

А.НИКИФОРОВ обратил внимание на то, что ранее Д.ТАБАЧНИК призвал ректоров высших учебных заведений в течение трех недель сентября выдать первокурсникам студенческие билеты.