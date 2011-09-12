Экперт: есть, как минимум, три альтернативы закрытию школ

Существует как минимум три альтернативы закрытию школ в Украине. Первый из них — это институализация и узаконивание образовательных округов, которые в Украине начали создаваться еще в конце 1990-х годов.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук. На сегодня, по его словам, это скорее художественная самодеятельность в образовании, чем деятельность, нормирована законодательными актами.

«Но для того, чтобы образовательный округ стал альтернативой закрытию школы, необходимо сделать очень многое. В частности, идет речь о новой структуре образования в образовательном округе (6-летняя начальная школа), введении рыночных механизмов оплаты и стимулирования труда педагогов, работающих в малокомплектных школах (бесплатный проезд; отмена положения о том, что учитель, работающий в другой школе, является совместителем; оплата труда учителя за выполненную работу, а не по ставке и т.п.); введение новых нормативов функционирования и финансирования учебных заведений, входящих в округ; основательная диверсификация управления ими на районном и внутришкольном уровнях и многое другое», — пишет автор.

Вторым вариантом, по его мнению, может стать создание общественно активных школ, или творческое внедрение в украинскую практику польского опыта сохранения образовательной услуги в сельской местности. Такой опыт предметно был изучен и обсуждался во время Всеукраинского научно-практического семинара, проведенного в Луганске 26—27 марта 2011 года при поддержке программы «Схід-Схід: партнерство без кордонів» Международного фонда «Відродження». Между прочим, участники этого семинара - представители девяти регионов Украины - обратились к министру образования и науки, молодежи и спорта Украины с письмом, в котором констатировали, что польская практика «приемлема для адаптации и применения в Украине».

«К сожалению, информации о том, как была воспринята эта идея представителей гражданского общества, у нас нет. Но очевидно, что никак. Ведь ее реализация требует прежде всего децентрализации управления образованием. А, как известно, эта идея не имеет особой поддержки у нынешнего руководства МОНМС. Внедрение такой модели невозможно без изменения экономической системы образования, перехода от ее бюджетного финансирования к оплате стоимости образовательных услуг, введения финансовой самостоятельности и многоканального финансирования учебных заведений».

Третий вариант - это отказ от классно-урочной системы в малокомплектных общеобразовательных учебных заведениях. Зато, по мнению И. Ликарчука, следует ввести индивидуальное, групповое, факультативное, дистанционное обучение, организацию работы педагогов по принципу «учитель в командировке», «учитель-методист методкабинета» и еще многое другое, что давно апробировано в мире, но отсутствует в Украине.

«Ведь со времен Я.-А.Коменского мы держимся за классно-урочную систему и утверждаем, что более качественное образование можно дать тогда, когда в классе 25-30 учеников, нежели когда их там три-четыре. Это абсурд, который не выдерживает критики. Результаты, полученные путем индивидуального или группового обучения, всегда будут лучше. Это давно доказано наукой и практикой».