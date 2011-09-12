Кандидатуры арбитражных управляющих будет предлагать Минюст

Министерство юстиции Украины будет предлагать хозяйственному суду кандидатуры арбитражных управляющих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующий приказ, которым утверждено положение о Комиссии по подготовке предложений Минюста относительно кандидатур арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности комиссии. Ее персональный состав будет утверждаться министром юстиции Украины.

Согласно приказу, заседания комиссии будут проходить еженедельно, в среду. Вопросы повестки дня комиссии обнародуются заблаговременно на официальном веб-сайте Министерства юстиции.

Во время заседаний будут рассматриваться обращения и будут избираться кандидатуры арбитражных управляющих, которых Минюст будет предлагать хозяйственному суду для назначения распорядителем имущества, управляющим санацией или ликвидатором.

При избрании кандидатуры арбитражного управляющего будут учитываться такие критерии, как опыт работы, эффективность деятельности арбитражного управляющего, наличие у него концепции вывода предприятия из кризисного состояния в процедуре санации и другие.

Приказ вступит в силу после завершения мероприятий, которые обеспечат возможность осуществления Министерством юстиции Украины полномочий государственного органа по вопросам банкротства

*** Согласно Положению о Министерстве юстиции Украины, утвержденному Указом Президента Украины от 6 апреля 2011 года №395/2011, Минюст определен главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики по вопросам банкротства.

В соответствии со статьей 2 Закона Украины “О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” Государственный орган по вопросам банкротства обязан предлагать хозяйственному суду кандидатуры арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) для государственных предприятий или предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает двадцать пять процентов, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве.