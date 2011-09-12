Два украинских вуза вошли в топ-700 лучших университетов мира

Среди элитных вузов - Донецкий национальный университет и Киевский политехнический институт.

Исследовательское агентство QS опубликовало первую часть рейтинга лучших университетов мира QS World University Rankings 2011. В ходе исследования были проанализированы данные 2 919 университетов в разных странах мира, в результате аудита в рейтинг вошло 712 вузов, об этом со ссылкой на Комментарии пишет Gazeta.ua.

Как сообщили в агентстве QS, в список лучших учебных заведений мира в этом году вошли более 80 новых университетов, в том числе - 18 вузов из Центральной Европы и стран бывшего СССР. В частности, Донецкий национальный университет и Национальный технический университет Украины "КПИ" впервые прошли аудит QS и появились в итоговой таблице.

Региональный директор QS по Центральной и Восточной Европе Зоя Зайцева сообщила, что украинские вузы показали хорошие показатели по позиции "Соотношение количества студентов и профессоров", однако над пятью остальными критериями - "Уровень интернационализации студенческого состава", "Уровень интернационализации профессорско-преподавательского состава", "Индекс цитирования", "Репутация среди работодателей" и "Академическая репутация" - еще предстоит поработать.

Зайцева отметила, что опрошенные агентством работодатели отдавали предпочтение КПИ, что можно объяснить активной работой карьерного центра вуза."Украина вполне может гордиться показателями своих учебных заведений. Всего в ТОП-700 вошло два вуза страны. На недавней конференции ЮНЕСКО в Париже было заявлено, что на сегодняшний день в мире существует примерно 20 000 университетов. Попадание в топ 700 означает попадание в 4% элитных вузов мира. Главное теперь проанализировать сильные и слабые стороны и вести стратегическую работу по улучшению ключевых показателей", - резюмировала Зайцева.