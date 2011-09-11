Украинские писатели за сутки создали книгу

Украинские писатели объединились и впервые создали электронную книжку.

Сборник состоит из 24 произведений 24 украинских писателей и поэтов. Среди самых известных - Андрей Кокотюха, Ирэна Карпа, Лариса Денисенко. Все они писали на одну тему: "Как я провел лето". Единственное условие, которое перед творцами ставили инициаторы проекта, книжку нужно сделать за 24 часа. Инициатива создания электронной книжки за сутки принадлежит самим писателям. Таким образом они приобщились ко всемирной акции.

Антон Санченко, писатель: "Я думал, о чем могут писать где-то 20 писателей, которые собрались некоторые даже впервые друг друга видят. И потому что-то целостное вряд ли может быть и потому вот такая школьная тема, которую обычно пишут 1 сентября дети".

Ирина Славинская, распорядитель электронной книжки: "Эта книжка будет публиковаться везде где только можно, от социальных сетей, где ее можно будет бесплатно загрузить. В формате pdf, который открывается на любом компьютере в формате для электронных книжек".

5 канал