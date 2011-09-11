Умер Юрий Кузьменков

В Подмосковье утром 11 сентября скончался актер театра Моссовета Юрий Кузьменков, который стал одним из лучших исполнителей роли Василия Теркина.

Как передает РИА Новости, 70-летний актер умер на даче. У него случился сердечный приступ. Жена актера, помощник режиссера театра Моссовета Галина КУЗЬМЕНКОВА, вызвала скорую помощь, но прибывшие медики смогли только констатировать смерть.

Ю.Кузьменков был принят в труппу Моссовета в 1964 году, а также снимался в кино, его первые съемки состоялись еще в студенческие годы. Он часто играл военнослужащих. Самые запоминающиеся роли сыграл в фильмах "Служили два товарища" (солдат), "Вас вызывает Таймыр" (снабженец Дюжиков), "Большая перемена" (староста класса Ваня Федоскин), "По семейным обстоятельствам (Митюхин), "Ширли-мырли" (пастух).

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