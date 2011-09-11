Усекновение головы Иоанна Крестителя: сегодня грех есть борщ

Сегодня, 11 сентября, – праздник Усекновения головы Пророка Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна.

Церковь установила в этот день однодневный пост.

В Евангелии от Марка детально рассказывается о страшной мученической смерти Иоанна Предтечи – предшественнике Иисусе Христа.

В этот день придерживаются сурового поста. Нельзя ничего резать, что напоминает собой голову. Вообще считается, что в этот день не стоит брать в руки острые вещи: нож, топор. То есть, все, что напоминает мученическую смерть святого.

В этот день не варили борщ, это был единственный день, когда грех есть борщ.

В этот день запрещалось петь и танцевать. Потому что, именно с помощью песен и танцев Иродиада добилась казни Крестителя.

В этот день каждый пытался побывать в церкви, а те кто мучался головными болями, просили исцеления.

По народны верованиям день Усекновение является последним, когда могут появляться грозы. Но, если кто-то услышал гром, то это предвещало длинную и теплую осень.

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