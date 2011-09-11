В Голливуде сгорел дом Джека Николсона

Особняк знаменитого американского актера Джека Николсона сильно пострадал от пожара. При тушении здания пострадали двое пожарные.Об этом сообщает ТСН.

Возгорание в доме, который находится в фешенебельном районе Hollywood Hills (Голливудские Холмы) произошло в ночь на субботу, 10 сентября. После сообщения о пожаре в доме прибыли пожарные команды из 85 человек, однако спасти дом не удалось. На кадрах телеканала ABC-7 видно, как сгорело все, что находится в доме на первом этаже. Пожар был ликвидирован через 90 минут после приезда пожарных.

"Это было сложно из-за расположения дома - он стоял на холме, вокруг много кустов, ветер и адская тьма", - пояснил газете Los Angeles Times представитель пожарного департамента Лос-Анджелеса Мэтт Спенс (Matt Спенс).

Вместе с тем два пожарных были госпитализированы в связи с "болезненным состоянием, вызванным перегревом при тушении".

По предварительной версии, причиной пожара могли стать горючие вещества, хранившиеся в гараже, который был пристроен к дому.

По данным телеканала CBS 6, здание считается собственностью Джека Николсона, однако известно, что он в нем не живет с 1975 года.

В настоящее время дом сдается в аренду актеру Уильяму Тайнану. Во время пожара актер спал в доме. Он проснулся от запаха гари, выбежал на улицу и сообщил о возгорании в службу "911".