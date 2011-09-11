Водитель микроавтобуса насмерть сбил троих работников автодора
11:43, 11 сентября 2011Общество
1753
ДТП на Херсонщине
Вчера в 14.40 возле с. Новокаиры Бериславского района Херсонской области водитель микроавтобуса совершил наезд на работников Белозерского райавтодора, проводивших ремонтные работы.
В результате ДТП трое работников погибли, а водитель микроавтобуса госпитализирован в Бериславскую центральную районную больницу.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter