Водитель микроавтобуса насмерть сбил троих работников автодора

ДТП на Херсонщине

Вчера в 14.40 возле с. Новокаиры Бериславского района Херсонской области водитель микроавтобуса совершил наезд на работников Белозерского райавтодора, проводивших ремонтные работы. В результате ДТП трое работников погибли, а водитель микроавтобуса госпитализирован в Бериславскую центральную районную больницу. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

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