В Тернополе выделили место бельгийскому медцентру

В больницах и поликлиниках Тернополя выделены помещения для инвесторов, которые готовы разместить в медицинских заведениях кабинеты с современным оборудованием и работать по современным методикам.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял горисполком. В частности, помещение в поликлинике №1 предоставили в аренду Бельгийскому медицинскому центру, который будет проводить здесь амбулаторное лечение ран и диабетической стопы. Предусмотрено также, что в больнице скорой помощи установят современный компьютерный томограф, а в городской больнице №2 – первый в области аппарат для дробления камней в почках литотриптор.

Во всех случаях с инвесторами заключены соглашения, в которых они обязываются незащищенные слои населения лечить с помощью современных методик бесплатно.

«Теперь тернополянам не нужно будет ездить в другие областные центры, чтобы пройти обследование или курс лечения. Это можно будет сделать в Тернополе, причем и тем людям, которые не в состоянии оплатить такие услуги», – прокомментировал решение исполкома городской председатель Сергей НАДАЛ.